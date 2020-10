Si era allontanato da una comunità in provincia di Rimini, rintracciato in strada a Pescara e arrestato dai carabinieri

È stato notato in strada a Pescara da una pattuglia dei carabinieri e riconosciuto, F.S., 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, che si era allontanato da una comunità nella quale era stato ristretto in prova.

I militari dell'Arma hanno fermato e arrestato il 36enne ieri sera, giovedì 29 ottobre, in esecuzione di un provvedimento emesso dall'ufficio di sorveglianza di Bologna.

L'affidamento in prova nella comunità di Montescudo, in provincia di Rimini, era stato revocato dopo che lo stesso si era arbitrariamente allontanato martedì scorso. L'arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Vasto.