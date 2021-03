Fermato per tentato omicidio l'uomo che ha accoltellato il giovane senzatetto in via Orazio

I carabinieri del Nor di Pescara hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 52enne polacco senza fissa dimora, ritenuto il responsabile dell'accoltellamento ai danni di un 33enne anch'egli senzatetto avvenuto la notte del 6 marzo in via Orazio a Pescara.

L'accusa è di tentato omicidio e porto d'armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine, che sono arrivate a lui grazie alle indagini avviate per risalire al responsabile della grave aggressione ai danni del 33enne finito in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Grazie soprattutto alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, i carabinieri sono riusciti in breve tempo a stringere il cerchio sull'autore dell'aggressione, che mostrano come il 52enne dopo una lite con il ferito e alla presenza della compagna di quest'ultimo, abbia estratto un oggetto appuntito fino a quando il giovane non si è accasciato a terra soccorso dalla donna. Il 52enne a quel punto si è allontanato. Dinamica confermata dalla vittima che nel frattempo si è ripresa ed ha raccontato l'accaduto ai militari.

Recuperata durante l'intervento chirurgico anche la lama utilizzata dall'aggressore durante la colluttazione che si è spezzata rimanendo conficcata nel torace del 33enne. Ora il 52enne si trova in carcere.