Stalking e revenge porn nei confronti della ex: 40enne pescarese ai domiciliari

E' finito ai domiciliari un 40enne pescarese indagato per stalking e revenge porn. Ad eseguire la misura cautelare nella tarda serata di ieri sono stati gli agenti della polizia di Vasto con il supporto degli uomini della squadra mobile di Pescara.

Secondo quanto riferiscono gli inquirenti l'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione che aveva avuto con una professionista vastese diventando per le i un vero e proprio incubo tra telefonate continue, di giorno e di notte, email di insulti e contenenti esplicite minacce. Quindi pedinamenti e appostamenti oltre alla diffusione di foto private della donna su internet. Una persecuzione tale che la donna aveva cambiato le sue abitudini di vita vivendo ogni giorno nel terrore di incontrarlo tanto da prendere ogni accorgimento possibile per verificare che non fosse nei dintorni. E' stata lei a rivolgersi al commissariato di polizia di via Bachelet che sotto la direzione del procuratore Giampiero Di Florio hanno raccolto gli elementi che hanno condotto alla richiesta di applicazione della misura cautelare accolta ieri dal gip di Vasto.

Nel corso dell'esecuzione della misura cautelare gli agenti hanno sequestrato il telefono cellulare dell'indagato e altri supporti informatici a sua disposizione che saranno ora oggetti di accertamento al fine di acquisire nuovi elementi di prova a carico dell'indagato al momento, come detto, ai domiciliari nella sua abitazione in un paese della provincia di Pescara.