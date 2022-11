Aveva una pistola rubata in casa oltre a diverse dosi di droga destinata allo spaccio: arrestato 32enne di Montesilvano

Per il possesso dell'arma, una Beretta, l'uomo è stato denunciato per detenzione illegale, ma per la droga è finito in carcere: a notarlo gli uomini della squadra mobile che hanno perquisito prima l'automobile e poi l'abitazione