Arrestato per detenzione e spaccio in zona Zanni: per un 60enne disposto l'obbligo di presentazione davanti alla polizia giudiziaria

Arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga: per un 60enne noto alle forze dell'ordine il giudice ha deciso l'obbligo di presentazione davanti alla polizia giudiziaria tre volte a settimana respingendo la richiesta dei domiciliari avanzata dal pubblico ministero.

Questo l'esito del giudizio direttissimo che ha interessato l'uomo fermato martedì 9 maggio in zona Zanni e difeso dall'avvocato Daniele D'Ortenzio. Ad arrestarlo gli agenti della squadra mobile che lo avrebbero individuato dopo aver fermato una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente. Droga che sarebbe gli sarebbe stata ceduta proprio dal 60enne in casa del quale, a seguito della perquisizione fatta, sarebbero stati trovati 10 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

La data del processo è fissata al 30 maggio.