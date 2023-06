Arrestato in via Tiburtina un ricercato condannato a 5 anni per furti e rapine

Un ragazzo di 25 anni ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte di Appello dell’Aquila è stato arrestato dalla polizia.

Il 25enne è stato rintracciato dagli agenti della squadra volante durante il servizio di controllo del territorio nella zona della Tiburtina Valeria nel pomeriggio di lunedì 12 giugno.

Il giovane era stato condannato, in via definitiva, a 5 anni di reclusione per aver commesso, negli anni 2019-2020, nella provincia di Pescara, vari reati contro il patrimonio (furti e rapine). Dopo la compilazione degli atti e le formalità di legge il 25enne è stata accompagnato nella casa circondariale San Donato.