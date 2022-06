Impedisce ai carabinieri di comminargli una multa durante un controllo stradale: denunciato

I carabinieri della stazione di Pescara Colli hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un giovane di 19 anni. L'episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 25 giugno, quando i militari avevano fermato per un controllo stradale il ragazzo nel quartiere Zanni. Era alla guida di una vettura Smart, e quando gli è stata contestata una infrazione, in uno scatto d'ira si sarebbe ripreso i propri documenti di guida impedendo al personale di formalizzare la contravvenzione.