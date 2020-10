Arrestato l'autore della rapina alle Poste di Rosciano, è un insospettabile di 71 anni

È un insospettabile uomo di 71 anni l'autore della rapina messa a segno lo scorso 8 ottobre ai danni dell'ufficio postale di Rosciano.

I carabinieri del Nor di Penne, al termine di indagini condotte in collaborazione con i colleghi della locale Stazione, sono riusciti a individuare l'anziano incensurato che adesso dovrà difendersi in tribunale dall'accusa di rapina aggravata e porto abusivo di arma bianca.

Il reato è stato commesso a volto coperto armato di un coltello da cucina e un martello.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte si è arrivati a individuare il colpevole residente in provincia di Pescara. Nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto parte del malloppo e a riconoscere gli abiti indossati quella mattina. Un altro prezioso particolare riguarda un testo scritto a mano nel quale il rapinatore confessava le sue malefatte, spinto da uno disperato bisogno economico.