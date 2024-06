Doveva essere in carcere per scontare la sua pena e invece girava per la città: arrestato

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per cumulo di pene per un totale di 4 anni e, tra l'altro, era destinatario anche del divieto nel Comune di Pescara e invece proprio in città è stato individuato e arrestato dagli agenti della squadra volante: si trovava nel quartiere Rancitelli.

L'uomo, un cittadino rumoneo residente a Chieti, è stato notato nel quartiere Pescarese dagli agenti di polizia: era noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi pregiudizi di polizia. Vedendolo hanno proceduto al controllo. Dagli accertamenti effettuati è emerso che a Pescara non poteva tornare e che su di lui gravava l'ordine di carcerazione emesso dalla corte d'appello di Perugia per la pena residua di 4 anni di reclusione di 1 anno e due mesi di arresto per aver perpetrato numerosi furti, violenza privata e detenzione illegali di armi sia in questa provincia che nella provincia di Chieti.

L’uomo è stato condotto quindi negli uffici della questura per la redazione degli atti e poi accompagnato nel carcere di San Donato.