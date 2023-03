Beccata in auto di sera in violazione della misura di sorveglianza speciale cui è sottoposta: arrestata 33enne

Avrebbe violato una delle prescrizioni a suo carico e cioè quella di non poter uscire nelle ore serale. Per questo per una 33enne residente a Pescara e con numerosi precedenti, è scattato l'arresto.

Ad eseguirlo gli uomini del reparto prevenzione crimine che nella serata di lunedì 27 febbraio hanno fermato un'auto su corso Vittorio Emanuele. A bordo c'erano tre persone. Una di queste era la 33enne su cui è risultato poi gravasse una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni. Misura che prevede l'obbligo di soggiorno nel comune di Pescara e, appunto, la prescrizione di non uscire nelle ore serali.

Gli accertamenti hanno quindi permesso di constatare che non era autorizzata allo spostamento con la conseguenza dell'arresto per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.