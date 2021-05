Deve scontare più di 10 anni di reclusione per estorsione, spaccio di droga e furto: arrestato dalla polizia

Un uomo di 38 anni di Pescara è stato tratto in arresto dalla polizia che ha eseguito un ordine di carcerazione.

Il 38enne deve infatti scontare una pena di 10 anni, 4 mesi e 25 giorni di reclusione in quanto condannato per estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto.

A eseguire il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso lo scorso 21 maggio dalla Procura della Repubblica-Ufficio di Sorveglianza sono stati gli agenti della squadra mobile.

Il 38enne, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato accompagnato nella casa circondariale di Campobasso dove sconterà la pena.