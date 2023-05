Arrestato un uomo di Pescara nel blitz contro il traffico internazionale di stupefacenti della 'ndrangheta

C'è anche il pescarese Massimo Ballone, ex capo della banda Battestini, tra i destinatari delle 108 misure cautelari emesse nell'ambito dell'operazione Eureka dei carabinieri del Ros (raggruppamento operativo speciale) contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito dalla 'ndrangheta, come riferisce ReggioToday.

Come riporta LaPresse, è stato colpito un traffico internazionale di stupefacenti che ha visto l'operatività di tre associazioni contigue alle maggiori cosche del mandamento jonico reggino, con basi operative in Calabria e ramificazioni in varie regioni italiane e all'estero.

Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri a Ballone nel carcere di San Donato dove era già ristretto. Nello scorso mese di novembre era stato infatti già arrestato dalla Dda di Napoli sempre per traffico di droga.

Le tre consorterie, anche in sinergia tra loro, si rifornivano direttamente da organizzazioni colombiane, ecuadoregne, panamensi e brasiliane, risultando in grado di gestire un canale di importazione del narcotico dal Sud America all'Australia, ove il prezzo di vendita dello stupefacente risulta sensibilmente più alto rispetto al mercato europeo. Sono stati registrati contatti con esponenti del clan del golfo, preminente organizzazione paramilitare Colombiana impegnata nel narcotraffico internazionale. Numerosi sono stati gli episodi di importazione via marecensiti (nei porti Gioia Tauro, Anversa e Colon), che hanno permesso di accertare che, tra maggio 2020 e gennaio 2022, sono stati movimentati oltre 6.000 kg di cocaina, dei quali più di 3.000 kg oggetto di sequestro: i flussi di denaro riconducibili alle compravendite dello stupefacente venivano gestiti da organizzazioni composte da soggetti di nazionalità straniere, specializzati nel pick-up money, o da spalloni che spostavano denaro contante sul territorio europeo. Le movimentazioni di denaro hanno interessato Panama, Colombia, Brasile, Ecuador, Belgio e Olanda. Sono circa euro 22.3 milioni, le somme spostate con tali modalità, parte dei quali reimpiegati nell'acquisto di auto e beni di lusso, nonché utilizzati per avviare/finanziare attività commerciali in Francia, Portogallo e Germania, ove venivano anche riciclati sfruttando attività di autolavaggio.