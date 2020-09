Beccato in un affittacamere di Pescara con quasi 2 kg di droga: arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato dalla polizia in un affittacamere della zona di Porta Nuova a Pescara ieri pomeriggio, lunedì 21 settembre, dopo essere stato sorpreso con quasi 2 chili di sostanza stupefacente. A essere arrestato è stato Mike Petrarca, 38 anni già noto alle forze dell'ordine.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata droga: 1 chilo e 900 grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Da qui l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato agli arresti domiciliari nella sua abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida, così come disposto dal sostituto procuratore.