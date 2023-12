Latitante da quattro mesi sceglie Roccaraso per le vacanze di Natale: scoperto e arrestato

A finire in carcere un 40enne di Roma che stava scontando una pena per furto aggravato e rapina a un portavalori. Di lui si erano perse le tracce, fino a quando non si è registrato in albergo: il Natale lo passerà nel carcere di Sulmona per poi essere trasferito