Fermata per un controllo, si scopre che è la ricercata Lady Furto: aveva commesso reati anche a Pescara

È stata arrestata la donna di 32 anni originaria della Macedonia definita Lady Furto per i numerosi reati commessi in varie città italiane, Pescara compresa.

Ma come riporta LatinaToday, la 32enne dopo essere stata fermata dai carabinieri mentre era in automobile per un controllo stradale, non è stata subito riconosciuta.

Infatti ai militari della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia impegnati in un servizio di controllo del territorio la donna ha fornito ai militari generalità poi risultate false.

Dagli approfondimenti dei carabinieri però, la donna è risultata destinataria di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e di un ordine di carcerazione. Deve infatti scontare 13 anni, 11 mesi e sette giorni di reclusione. Il provvedimento era stato emesso dall'ufficio esecuzioni penali del tribunale ordinario di Latina per una lunga serie di reati contro il patrimonio commessi in diversi territori di competenza delle procure di Pescara, Roma, Tivoli, Velletri e Cassino. La giovane, come emerso dalle indagini degli altri Comandi dall'Arma, era conosciuta con il soprannome di Lady Furto, proprio per il suo lungo curriculum criminale e i numerosi precedenti per reati di questo genere. Al termine delle formalità di rito è stata dunque arrestata e trasferita nel carcere di Roma Rebibbia.