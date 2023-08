Coltivava decine di piante di marijuana in un rudere di Lettomanoppello, giovane arrestato

Un ragazzo di Lettomanoppello è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della locale Stazione in collaborazione con quelli del Nor (nucleo operativo radiomobile) della Compagnia di Popoli nella giornata di venerdì 11 agosto.

Da giorni i militari, tramite mirati servizi di osservazione, avevano notato dei movimenti sospetti da parte di un giovane di Lettomanoppello.

Le attività di monitoraggio, infatti, hanno permesso di appurare come il ragazzo, muovendosi con estrema circospezione giornalmente, si recava in un rudere sito nelle immediate vicinanze della sua abitazione.

Tale comportamento ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di procedere al controllo del giovane il quale, alla vista dei carabinieri, è apparso evidentemente nervoso e agitato inducendo i militari ad approfondire ulteriormente gli accertamenti. I carabinieri dunque hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’abitazione. Accedendo al giardino i militari sono entrati nel rudere che da giorni avevano attenzionato. Al suo interno i carabinieri avrebbero rinvenuto 24 piante di marjuana alte circa 150 centimetri in piena infiorescenza in fase si essiccazione il cui peso complessivo era di circa 4 chili. Le stesse erano appese lungo dei fili e pronte per essere frazionate in dosi destinate al mercato. Il giovane di conseguenza è stato accompagnato negli uffici della stazione carabinieri di Lettomanoppello dove successivamente era dichiarato in stato di arresto.

L’arrestato in seguito è stato portato nel carcere di Pescara e posto disposizione dell’autorità giudiziaria che nei prossimi giorni procederà all’udienza di convalida dell’arresto.