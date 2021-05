Furti con spaccata a Porta Nuova, arrestato un giovane: è l'autore di numerosi altri colpi

È un giovane di 21 anni di Spoltore l'arrestato da parte dei carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara la notte scorsa per un furto con spaccata e altri 3 colpi tentati nella zona di Porta Nuova.

Il 21enne, già noto per altri colpi messi a segno nelle scorse settimane e definito ormai un "professionista", è stato sorpreso all'alba dai militari dell'Arma dopo aver infranto la vetrina di una pizzeria ed essersi introdotto nel tentativo di compiere un furto.

Nell’immediatezza, i carabinieri hanno subito raccolto ulteriori gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane accertando che, poco prima, aveva tentato altri 3 furti, dalle analoghe modalità, ai danni di altrettanti esercizi commerciali correnti nelle vicinanze, le cui vetrine risultavano in gran parte danneggiate.

L’arrestato, dopo essere stato trattenuto nella camere di sicurezza della caserma di viale Gabriele d'Annunzio, dopo il rito direttissimo celebrato in mattinata è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.