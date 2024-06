In via Tiburtina nonostante i domiciliari, arrestato ragazzo di 22 anni trovato con dei cacciaviti

Un ragazzo di 22 anni è stato tratto in arresto dalle forze dell'ordine nella mattinata di venerdì 28 giugno.

Gli agenti hanno tratto in arresto un giovane che sarebbe evaso dagli arresti domiciliari.

Il 22enne è stato notato mentre si aggirava in zona Tiburtina.

Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, lo hanno immediatamente riconosciuto ricordando che a suo carico gravava una misura restrittiva. Dopo averlo compiutamente identificato, hanno avuto conferma dei loro sospetti. Di fatto, il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione. L'evaso è stato trovato anche in possesso di diversi cacciaviti. Così è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per possesso di oggetti da scasso. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.