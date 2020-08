Sorpreso con un chilo e mezzo di hashish, arrestato giovane spacciatore di Pescara

Un giovane di Pescara è stato tratto in arresto dalla guardia di finanza dopo essere stato sopreso con circa un chilo e mezzo di droga, hashish in particolare.

Il ragazzo, un pescarese di 22 anni, dopo essere stato sottoposto a controllo da parte dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, è stato trovato in possesso di 14 panetti ognuno del peso di più di 100 grammi.

La droga, di “ottima qualità” proveniente dalla Spagna e destinata al consumo nel capoluogo adriatico, avrebbe fruttato agli spacciatori al minuto, più di 15 mila euro.

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nel luogo di residenza, in attesa delle determinazioni della competente autorità giudiziaria. Con l’ultima operazione sale ad oltre 5 chilogrammi il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato negli ultimi mesi in città, nei confronti di 17 soggetti (di cui 7 in stato di arresto).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L’operazione», si legge in un comunicato del Comando delle Fiamme Gialle, «oltre a confermare i massimi livelli di attenzione prestati dalle Fiamme Gialle nello specifico settore operativo di contrasto, si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Pescara, al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili del capoluogo (area di risulta, piazza Santa Caterina, Rancitelli, San Donato, Fontanelle e la zona della riviera)».