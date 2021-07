Sorpreso a compiere un furto con spaccata, arrestato ladro seriale

I carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 21 anni

I carabinieri hanno tratto in arresto un ragazzo dopo averlo sorpreso mentre compieva un furto con spaccata in un negozio in via Italia a Villa Raspa di Spoltore.

L'arresto è avvenuto all'alba di questa mattina, martedì 20 luglio.

Il "professionista delle spaccate" è stato individuato dai carabinieri della sezione radiomobile del Nor (nucleo operativo radiomobile) della Compagnia di Pescara.

Il 21enne, di origini marocchine, è accusato del reato di tentato furto aggravato. I militari dell'Arma, che erano in zona poiché già segnalati altri tentativi di furto con analoghe modalità (e dei quali sono in corso indagini volte a verificare eventuali responsabilità in capo all’odierno arresto), udito il sistema d’allarme dell'esercizio commerciale, i militari operanti si sono diretti in zona sorprendendo il giovane ancora sul posto subito dopo averne infranto una vetrina nel tentativo di compiere un furto.

L’arrestato, al momento è trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dell’Arma in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato presumibilmente nel corso della mattinata odierna.