Le ruba il portafogli, usa il suo bancomat e poi la minaccia: arrestato

Prima insieme ad un altro ragazzo si è avvicinato alla sua auto e le ha sottratto il portafoglio poi, rintracciato dalla ragazza vittima del furto grazie ai messaggi ricevuti sul telefono a seguito degli acquisti fatti con il suo bancomat, l'ha minacciata. A fermare ed arrestare in flagranza di reato il 25enne senegalese protagonista dell'episodio sono stati gli agenti della squadra volante diretta dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso e intervenuti dopo la chiamata della vittima al 113.

Il fatto è avvenuto ieri sera. Secondo quanto riferito dalla ragazza alla polizia al momento del furto si trovava in macchina. Salita sull'auto aveva lasciato il portafoglio sul sedile. In quello stesso momento due uomini si sono avvicinati. Uno di loro lo ha afferrato scappando poi insieme all'altro uomo. Poco dopo sono iniziati ad arrivare sul cellulare della vittima i messaggi inerenti l'utilizzo del bancomat che era custodito nel portafogli. Messaggi che arrivavano da una tabaccheria del centro. La ragazza si è recata subito sul posto trovando lì i due che poco prima glielo avevano sottratto. Alla sua richiesta di restituzione uno dei due l'avrebbe quindi minacciata. A quel punto la chiamata al 113 con l'operatore che, tranquillizzatola, si è fatto descrivere in modo esaustivo i due uomini facendosi anche riferire la direzione in cui erano fuggiti.

A quel punto gli agenti della squadra volante hanno iniziato a cercarli individuandoli pochi minuti dopo e arrestando uno dei due distante solo poche centinaia di metri dalla tabaccheria dove aveva usato il bancomat. Questa mattina l'udienza di convalida e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Per lui l'accusa è di furto aggravato.