Rubava da 50 a 70 chili di rame a notte nell'ex cementificio, colto sul fatto e arrestato

È stato fermato e arrestato a Pescara colui che è ritenuto il ladro di rame.

La notte scorsa, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno colto in flagranza di reato un uomo italiano di 34 anni che, da tempo, in orario notturno, si introduceva all’interno del dismesso cementificio di via Raiale.

Dalla struttura abbandonato avrebbe asportato, ogni volta, mediamente dai 50 ai 70 chili di rame dalle varie apparecchiature.

Numerose erano state le denunce di furto presentate dalla Calbit che ha sede a Maddaloni in provincia di Caserta. I militari dopo una serie di appostamenti, questa notte hanno sorpreso in flagranza il giovane allontanarsi a bordo della sua bicicletta con una sacca con all’interno circa 60 chilogrammi di rame che avrebbe appena rubato dall’interno della fabbrica da tempo in disuso. Sul conto del giovane, già noto alle forze dell’ordine, pendeva una misura cautelare. Avendo più volte violato l’obbligo di dimora cui era sottoposto, la magistratura ha revocato il provvedimento disponendo la custodia cautelare in carcere. L’uomo fermato, è ora rinchiuso nel carcere di Pescara.