Evade dai domiciliari 3 volte in altrettanti giorni: arrestato dai carabinieri

Evade dagli arresti domiciliari 3 volte in 3 giorni e di conseguenza viene arrestato e accompagnato in carcere.

Protagonista un uomo di 47 anni residente in provincia di Pescara.

I carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo ieri mattina, lunedì 29 agosto, hanno eseguito l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere emessa dalla Procura nei confronti del 47enne.

L'uomo sarebbe più volte evaso (ed arrestato dagli stessi carabinieri) dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto. In particolare, il primo arresto risale al 27 agosto quando i militari l'avrebbero trovato in via Tavo senza alcuna giustificazione. Tratto in arresto è stato nuovamente sottoposto alla medesima misura cautelare, violata di nuovo il giorno dopo e sorpreso ad aggirarsi in un comune limitrofo a quello di residenza. All’esito del secondo arresto la misura cautelare degli arresti domiciliari gli è stata aggravata con quella della custodia in carcere e l’uomo è finito dietro le sbarre.