Passeggia in zona ospedale nonostante sia ai domiciliari, arrestato dopo una tentata fuga

Un uomo di 59 anni è stato tratto in arresto dalla polizia, nell'ambito del controllo del territorio, per il reato di evasione.

Il 59enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato mentre passeggiava in zona ospedale nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari.

L’uomo è accusato del reato di evasione.

Gli agenti del reparto prevenzione crimine lo hanno rintracciato mentre passeggiava nei pressi dell’ospedale, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, alla vista della pattuglia, avrebbe anche provato ad allontanarsi ma è stato prontamente rintracciato e tratto in arresto.