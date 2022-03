Evade dai domiciliari, ruba tamponi in una farmacia e fugge su un motorino rubato, arrestato e denunciato (con un complice)

Un uomo di 43 anni originario di Napoli è stato arrestato dai carabinieri destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare.

In particolare, il 43enne residente a Pescara, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di numerose evasioni, tutte scoperte e denunciate dal medesimo Nor, è stato colpito da un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare.

Immediatamente rintracciato, è stato tratto in arresto e accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lo stesso arrestato è stato anche deferito in stato di libertà, insieme a un altro complice, per il reato di furto aggravato e ricettazione. I due, a conclusione degli accertamenti, sono stati riconosciuti quali responsabili del furto di tamponi antigenici per la rilevazione del virus “Sars-Cov.2” ai danni di una farmacia di questo centro cittadino fuggendo poi con un ciclomotore, risultato anche esso compendio di furto.