Evade dai domiciliari nel Chietino e viene fermata a Pescara: arrestata dalla polizia

Gli agenti della squadra volante della questura di Pescara hanno arrestato nel tardo pomeriggio di ieri 15 febbraio una giovane fermata a piedi mentre camminava lungo una strada di Rancitelli. La 26enne, di nazionalità romena e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in provincia di Chieti, è stata notata dagli agenti che l'hanno fermata per un controllo.

Sprovvista di documenti, a seguito dei controlli più approfonditi si è scoperto che aveva a carico, dal 19 gennaio scorso, la misura degli arresti domiciliari, allontanadosi dunque senza alcuna giustificazione per venire a Pescara. Gli agenti della volante hanno provveduto ad arrestarla per il reato di evasione e ad informare l’autorità Giudiziaria: in giornata è prevista l’udienza di convalida dell’arresto.