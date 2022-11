È ai domiciliari ma va di nuovo in giro con la sua auto priva di copertura assicurativa, arrestato

Un uomo di 54 anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Penne per il reato di evasione.

Il 54enne, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare nella sua casa di Castiglione Messer Raimondo, è stato nuovamente sorpreso da un equipaggio dell’aliquota radiomobile alla guida del suo veicolo nei pressi del comune di Elice.

L’uomo, che già nel mese di ottobre era stato arrestato per lo stesso reato, stava circolando alla guida del suo veicolo noncurante delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, che gli imponevano di non allontanarsi dal suo paese.

Gli ulteriori accertamenti effettuati sulla vettura su cui viaggiava l’uomo, avrebbero dato modo di appurare che l’auto, sottoposta successivamente a sequestro amministrativo, circolasse senza la prescritta copertura assicurativa obbligatoria e fosse priva della revisione volta a verificarne le condizioni di sicurezza. L’arrestato, assolte le formalità previste dalla legge, è stato accompagnato nel tribunale di Pescara che, dopo aver convalidato l’arresto, ha ripristinato la detenzione domiciliare in attesa del giudizio per il reato di evasione e della decisione del tribunale di sorveglianza sull’eventuale aggravamento della misura alternativa alla detenzione.