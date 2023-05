Entra nella casa di due vicini e spara colpi di pistola ferendoli gravemente, giovane arrestato per duplice tentato omicidio

Duplice tentato omicidio a Civitaquana nel Pescarese nella tarda serata di mercoledì 17 maggio.

L'allarme è scattato intorno alle ore 23 quando una delle due vittime dell'agguato, una ragazza di 29 anni che, pur essendo gravemente ferita, con un filo di voce è riuscita a chiamare il 112 per chiedere l’intervento dei sanitari e dei carabinieri.

La richiesta d’intervento paventava un quadro gravissimo: un ragazzo, di cui sono state da subito indicate le generalità poiché conosciuto dalla donna e residente in un’abitazione poco distante, si era presentato poco prima all’interno della casa in cui si trovava unitamente al suo convivente cinquantaseienne e aveva iniziato a esplodere svariati colpi d’arma da fuoco nei confronti della donna e del compagno.

Le pattuglie della Compagnia di Penne immediatamente giunte sul luogo del delitto, hanno constatato lo scenario descritto nella disperata richiesta telefonica e immediatamente hanno raccolto i primi indizi utili all’identificazione e al rintraccio del presunto autore del gravissimo reato; entrambe le vittime stavano versando in condizioni critiche ma, grazie ai tempestivi soccorsi del personale medico intervenuto, sono riuscite a confermare il nome del ragazzo di 25 anni che, a sangue freddo, aveva rivolto loro un’arma e non si era fatto scrupolo di fare fuoco nei loro confronti. Da subito, quindi, è iniziata una serrata ricerca del giovane che, dopo qualche minuto, è stato rintracciato a bordo della sua auto mentre tentava di fare rientro a casa, resosi probabilmente conto che difficilmente sarebbe riuscito a farla franca: aveva con sé l’arma del delitto, una pistola calibro 22 regolarmente denunciata, che è stata immediatamente sottoposta a sequestro. Il ragazzo, alla luce delle schiaccianti risultanze investigative emerse, avrebbe ammesso da subito le sue responsabilità e confessato agli inquirenti di essere stato l’autore del tentato duplice omicidio.

I rilievi scientifici, effettuati dal personale specializzato del reparto operativo del Comando provinciale di Pescara, forniranno ulteriori elementi di prova e chiariranno le dinamiche dell’insano gesto, avvenuto all’interno dell’abitazione di Civitaquana che è stata sottoposta a sequestro. Per il 25enne, assolte le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Pescara: dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo aggravato e, sebbene gli indizi appaiano particolarmente evidenti, la colpevolezza dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.