Beccato con la droga da vendere nella movida di piazza Muzii: arrestato dalla guarda di finanza

In manette è finito un 35enne di Pescar già noto alle forze dell'ordine, fermato dalle fiamme gialle in via Piave

Un 35enne di Pescara noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel fine settimana dalla guardia di finanza con l'accusa di detenzione di stupefacenti. L'uomo è stato fermato e perquisito durante un controllo di routine in via Piave, ed aveva con sè cocaina ed hashish già suddivise in dosi per la vendita nella zona della movida in piazza Muzii abitualmente frequentata, nelle serate estive e nei week-end, da ragazzi anche di giovanissima età.

Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri quantitativi di stupefacenti e un bilancio elettronico. Complessivamente sono stati sequestrati 110 grammi tra cocaina, marjuana e sostanza da taglio per un valore, se immessa sul mercato, superiore a 3.000 euro. Arrestato, è stato posto ai domiciliari con giudizio direttissimo.