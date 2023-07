In treno con la droga, arrestato all'arrivo nella stazione centrale: percepiva anche il reddito di cittadinanza

Avrebbe viaggiato sul treno di ritorno dal nord con 300 grammi di sostanze psicotrope ma è stato arrestato all'arrivo nella stazione centrale di Pescara.

A trarre in arresto un ortonese di 51 anni è stata la guardia di finanza della Tenenza di Ortona, come riferisce ChietiToday.

Al termine di un’accurata attività d’indagine nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell'ordine, le Fiamme GIalle lo hanno atteso alla stazione ferroviaria di Pescara, di ritorno da una città del nord Italia dove aveva presumibilmente acquistato lo stupefacente.

A seguito della perquisizione, sarebbero stati rinvenuti, nascosti nello zaino, tre panetti di hashish per un totale di 286 grammi. La detenzione della sostanza stupefacente, ha indotto i finanzieri alla successiva perquisizione domiciliare nella casa del 51enne a Ortona, dove hanno sequestrato anche un bilancino di precisone e un coltellino utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente. Il quantitativo di droga complessivamente rinvenuto e la presenza di strumenti idonei a “lavorarlo” hanno consentito di ipotizzare una diversa destinazione dello stupefacente rispetto all’uso personale e quindi la configurazione del reato di detenzione della sostanza ai fini di spaccio, per il quale il soggetto è stato arrestato è stato sottoposto a giudizio direttissimo e, su disposizione del giudice monocratico, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre, essendo emerso che il soggetto era percettore di reddito di cittadinanza, lo stesso è stato segnalato all’Inps per la sospensione dell’erogazione del beneficio.