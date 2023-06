Sorpreso a confezionare dosi di droga in spiaggia, ragazzo arrestato per la terza volta in 3 mesi

Un ragazzo di 22 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 350 grammi di hashish.

Il 22enne è stato sorpreso in spiaggia, al confine tra Pescara e Montesilvano, nella serata di venerdì 9 giugno, dalla polizia nel corso di un'operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Dopo un'attività d’indagine, la sezione antidroga ha individuato un tratto di spiaggia libera verosimilmente utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A conferma delle tesi investigative, il 22enne sarebbe stato trovato in spiaggia non solo con il narcotico, ma anche con tutta l’attrezzatura per parcellizzarlo e venderlo. In una busta, infatti, gli investigatori avrebbero rinvenuto tre panetti da un etto ancora integri e uno aperto e smezzato, oltre a una dose già preparata, materiale per confezionarne delle altre e addirittura un bilancino di precisione. Inoltre, è stata sequestrata la somma di 425 euro in banconote di piccolo taglio, di cui l’arrestato non avrebbe saputo giustificare la provenienza e pertanto ritenuta verosimile provento di spaccio, essendo l’uomo privo di attività lavorativa.

Infine, lo stesso ragazzo è risultato essere stato arrestato altre 2 volte negli ultimi 3 mesi per fatti analoghi, ragione per la quale si trovava già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 22enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari a seguito della convalida dell’arresto avvenuta in data odierna.