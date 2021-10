Droga, contanti e refurtiva in casa: arrestato dalla squadra mobile

Un 31enne di Pescara è stato arrestato dalla squadra mobile a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita nell'ambito di un'operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti. L'uomo, residente a Rancitelli, nell'abitazione nascondeva 42 grammi di eroina, 7,6 di cocaina, un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 2.480 euro in banconote di vario taglio.

Trovato anche uno zaino contenente apparecchiature medice per la misurazione del pace-maker, composta da base, testina per il rilevamento nonché un Ipad, sequestrati perché ritenuti di provenienza illecita e presumibilmente usati da qualche tossicodipendente per pagare la droga. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.