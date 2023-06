Fugge alla vista della polizia poi prova a colpire gli agenti e a disfarsi della droga, arrestato

Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questi i reati di cui dovà rispondere un uomo di 38 anni tratto in arresto dalla polizia nel pomeriggio di lunedì 5 giugno nella zona di Villa del Fuoco a Pescara.

Gli agenti della squadra volante che stavano transitando in zona hanno notato l'uomo che però alla vista della pattuglia avrebbe accelerato il passo per poi darsi alla fuga.

Inseguito dai poliziotti, l’uomo è stato raggiunto e bloccato poco dopo ma, nel tentativo di sfuggire alla presa e guadagnarsi la fuga, avrebbe reagito con violenza nei confronti dei poliziotti tentando di colpirli. Inoltre, avrebbe provato a disfarsi di alcuni involucri che sono stati prontamente recuperati. Gli agenti sono riusciti comunque a porre l’uomo in sicurezza e farlo salire sull’auto di servizio. Il 38enne, con svariati precedenti, è stato accompagnato in questura dove, da un accurato controllo, sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nello specifico eroina, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette, sostanza successivamente posta sotto sequestro unitamente a quanto recuperato in precedenza, ovvero dosi di cocaina e crack.