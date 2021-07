Sorpreso con la droga negli slip durante un controllo su strada, ne nasconde altra a casa: giovane di Elice arrestato

Viaggiava a bordo della sua automobile quando è stato fermato a Elice dai carabinieri della Stazione di Città Sant'Angelo per un normale controllo stradale.

Ma l'atteggiamento del giovane, un 35enne elicese, ha insospettito i militari dell'Arma che hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito.

Il 35enne, dopo la perquisizione, hanno individuato negli slip e poi nella sua abitazione 500 grammi di hashish divisi in 5 panettim 35 grammi di marijuana, un coltellino e un bilancino di precisione. Per queste ragioni è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l'udienza di convalida si è tenuta oggi, giovedì 15 luglio. Il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.