Fermati prima di uno scambio di droga (cocaina ed eroina) del valore di 150 mila euro, un arresto e due denunce [FOTO-VIDEO]

Era in viaggio lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Pescara e Vasto con la sua Audi A3 all'interno della quale aveva nascosto della droga.

Fermato per un controllo dalla guardia di finanza pescarese un giovane di 28 anni della provincia di Foggia, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto.

Nel bagagliaio della vettura i militari delle Fiamme Gialle hanno infatti scovato, grazie al fiuto di un'unità cinofila, un chilo e 200 grammi di sostanze stupefacenti.

Il controllo è avvenuto nei pressi del casello di Val di Sangro dove 2 automobili, una proveniente da sud e l’altra in attesa nei dintorni del casello si sono incontrate avviavandosi in fila lungo la statale. I finanzieri hanno così fermato i 2 veicoli e dal controllo è emerso come gli occupanti fossero già noti per reati in materia di sostanze stupefacenti. Allo scopo di eseguire un controllo più approfondito degli automezzi, gli stessi sono stati accompagnati nella sede della Compagnia di Lanciano, dove, con l’ausilio delle unità cinofile del gruppo di Pescara, sono stati ritrovati, abilmente nascosti nel bagagliaio posteriore della A3, appositamente modificato, due involucri contenenti circa grammi 680 di cocaina e grammi 520 di eroina.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro unitamente a un bilancino di precisione e 4 telefoni cellulari. Il conducente dell’autovettura in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente è stato arrestato per violazione alla normativa sugli stupefacenti e condotto nel carcere di Isernia, a disposizione della Procura della Repubblica di Lanciano, mentre i due occupanti l’altra autovettura sono stati denunciati a piede libero. La sostanza stupefacente, a prima vista di ottima qualità, avrebbe reso almeno 150.000 euro allo spaccio “minuto” sul mercato locale.

