Viene fermato per un controllo stradale, nell'auto nasconde cocaina e hashish: arrestato un incensurato

I carabinieri hanno rinvenuto la droga, un bilancino di precisione e il materiale utile al confezionamento nel veicolo di un 40enne in via Quarto dei Mille

Un uomo di 40 anni, incensurato, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Pescara dopo che gli stessi hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e non solo all'interno della sua automobile, una Toyota Yaris.

I militari del Norm (nucleo operativo e radiomobile) della locale Compagnia hanno fermato il 40enne pescarese in via Quarto dei Mille per un controllo stradale.

Dalla perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di cocaina e hashish.

i carabinieri infatti hanno trovato sotto al sedile del conducente una scatola metallica con diverse dosi di cocaina, risultata del peso complessivo di 18 grammi, 2 grammi di haschish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Si è svolta l'udienza di convalida e per incensuratezza l'arrestato è stato posto in libertà e da richiesta del proprio legale messa alla prova.