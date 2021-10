Sorpresa in casa con 80 grammi di droga: arrestata dalla polizia

Una 52enne originaria di Chieti ma residente a Pescara è stata arrestata dalla squadra mobile per spaccio. Gli agenti da tempo la tenevano d'occhio e in particolare la sua abitazione e ieri pomeriggio, durante un servizio di appostamento, hanno notato un cliente che usciva di casa e si sono fatti consegnare 7,3 grammi di eroina appena acquistati.

A quel punto gli investigatori sono entrati all’interno della casa e la perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno del bagno 71,2 grammi di eroina e 10 di grammi di cocaina, oltre a 3 bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga. La donna è stata arrestata in flagranza per di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.