Tenta di colpire con la borsa delle auto in sosta e aggredisce gli agenti intervenuti: arrestata

Una donna di 44 anni residente nell'Aquilano è stata arrestata ieri pomeriggio 6 giugno per resistenza, minaccia e oltraggio . Gli agenti della squadra volante erano intervenuti per la segnalazione di una persona molesta che, in base alla ricostruzione fornita dalla questura, stava tentando di colpire le auto in sosta in via D’Annunzio. Rintracciata poco dopo nella stessa zona dagli agenti, sarebbe stata fermata in palese stato di alterazione e fortemente agitata, con un comportamento connotato da scatti d’ira e la pronuncia di frasi ingiuriose rivolte ai passanti e agli stessi agenti di polizia. A quel punto avrebbe anche aggredito fisicamente gli operatori che la stavano accompagnando in questura per l'identificazione.

Qui, avrebbe colpito in viso un operatore della squadra volante facendolo cadere a terra. A carico la donna aveva un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Pescara, ed era nota alle forze dell'ordine. È stata quindi arrestata e oggi il giudice, dopo la convalida, ha applicato il divieto di dimora.