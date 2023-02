Donna condannata arrestata per reati commessi nel Pescarese: tentata rapina, furti e spaccio di droga

Una donna di 38 anni è stata arrestata a Castel Volturno in provincia di Caserta dopo una condanna per reati di tentata rapina, furto aggravato e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, e spaccio di sostanze stupefacenti.

Come riferisce CasertaNews, tutti i reati per i quali la 38enne è accusata sono stati commessi in provincia di Pescara nel 2019.

La donna è stata raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere in quanto riconosciuta colpevole di quei reati.

L’arrestata è stata accompagnata nel carcere di Lauro su disposizione della competente autorità giudiziaria.