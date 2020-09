Sorpresa dai carabinieri con 3 panetti di cocaina in auto, donna arrestata a Pescara

Una donna è stata tratta in arresto dai carabinieri a Pescara la scorsa notte.

I militari della sezione radiomobile del Norm hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga a fini di spaccio L.C. 34 anni già nota alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo sulla circolazione stradale.

La 34enne è stata sottoposta a perquisizione e veicolare venendo trovata in possesso di 755 grammi di cocaina suddivisa in 3 panetti.

La donna, dopo le previste formalità veniva è stata accompagnata nella sua abitazione agli arresti domiciliari così come disposto dalla competente autorità giudiziaria.