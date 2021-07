Rintracciato e arrestato il detenuto evaso dal carcere, era fuggito in Puglia

È durata 8 giorni la fuga del detenuto egiziano di 21 anni evaso dal carcere di Pescara lo scorso 11 luglio.

Il 21enne è stato infatti rintracciato e arrestato dalla polizia a Cerignola nella serata di ieri, domenica 18 luglio.

Squadra mobile e polizia penitenziaria hanno partecipato alla cattura del detenuto evaso.

Il giovane a Pescara era soltanto detenuto ma non aveva interessi nella nostra città e in Abruzzo. Era stato infatti arrestato a Roma con l'accusa di rapina e dopo un periodo nel carcere di Vasto per il Covid è stato trasferito nel San Donato lo scorso 24 giugno. Ma il pomeriggio dell'11 luglio, con una azione repentina e approfittando di un momento propizio è riuscito a scavalcare un muro alto quasi 3 metri, poi un secondo e un cancello come fosse un'acrobata. Le indagini tecniche hanno consentito che il detenuto cadesse nella rete degli investigatori. Il primo indizio è arrivato lo stesso giorno dell'evasione quando grazie alla fondamentale segnalazione di un cittadino che l'ha riconosciuto grazie alle foto su un treno si è capito come si stesse dirigendo verso sud. Poi grazie alle intercettazioni telefoniche si è intuito che fosse a Cerignola e poco dopo è stato individuato anche l'appartamento nel quale si nascondeva. Alla cattura hanno collaborato anche gli agenti del locale commissariato con gli uomini della squadra mobile di Foggia.

Ieri sera il ricercato è stato arrestato insieme a due connazionali che sono stati denunciati per favoreggiamento. Il pm che ha seguito è Andrea Papalia. Il rito direttissimo è in programma nella giornata di domani, nel frattempo è stato ristretto nel carcere di Foggia. Disponeva anche di 10 alias, ovvero 10 altri nomi.