Deve scontare 4 anni di reclusione per diversi furti commessi, arrestata una donna

È andata avanti anche nel corso delle festevità pasquali le attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Montesilvano.

I militari dell'Arma hanno svolto mirati e specifici servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo a quelli predatori e quelli connessi allo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Tra le attività, nella mattinata di lunedì 10 aprile, i militari della Stazione carabinieri di Collecorvino, hanno tratto in arresto una donna di nazionalità italiana di 71 anni, in forza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso sulla base di diversi episodi di furto aggravato commessi tra gli anni 2012 e 2015. La donna è stata localizzata all’interno della propria abitazione e terminate le formalità di rito, è stata accompagnata nella casa circondariale di Chieti dove dovrà scontare una condanna pari a quattro anni di reclusione.