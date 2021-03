Commette vari reati in tre province abruzzesi compreso il Pescarese: arrestato dai carabinieri

Ha compiuto reati di ogni genere spaziando praticamente in tutto l'ambito del codice penale, ma alla fine la giustizia gli ha presentato il conto. In manette è finito un 37enne di Ortona residente a Francavilla al Mare, colpevole di vari crimini commessi fra le province di Pescara, Chieti e Teramo.

L'ultima volta L’ultima volta era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nel 2020, perché in piena pandemia, era stato trovato con 110 grammi di marijuana addosso. Il tribunale di Chieti ha emesso una condanna a 5 anni e un mese, più 13 mila euro di multa, e per questo in mattinata è stato prelevato dai carabinieri di Francavilla al mare e condotto in carcere a Vasto.