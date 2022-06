Deve scontare oltre 2 anni di carcere: rintracciato e arrestato dai carabinieri

Un cittadino marocchino di 38 anni è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri del Nor della compagnia di Pescara. L'uomo, domiciliato nel Teramano, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in quanto aveva un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della corte d'appello dell'Aquila per una serie di reati. Ora si trova nel carcere di Lanciano e dovrà scontare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.