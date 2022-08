Gira in centro con la propria auto ma deve scontare un anno e mezzo di carcere, sorpreso e arrestato

Il Comando provinciale dei carabinieri di Pescara ha intensificato i controlli nel fine settimana appena passato e nella giornata di Ferragosto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla viabilità, all’attività antipredatoria, al contrasto dell’uso di stupefacenti e di alcol.

Tale attività proseguirà «con il massimo impegno anche nei giorni prossimi», come fanno sapere i militari dell'Arma.

Tra i risultati dei controlli anche quello ottenuto dal nucleo operativo e radiomobile e dalle Stazioni carabinieri con l'arresto un cittadino originario dell'Albania controllato a bordo della propria automobile in pieno centro colpito da un ordine di carcerazione con il quale dovrà espiare anni uno e mesi 6 di reclusione per reati commessi a Bologna. Sempre a seguito di controlli, è stata arrestata una cittadina russa, domiciliata nell’Aquilano, in esecuzione alla misura cautelare in carcere per numerose violazioni del divieto di dimora in Pescara.