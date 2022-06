Arresto cardiaco in strada a Montesilvano: uomo salvato dai soccorsi del 118

Intervento nella notte a Montesilvano da parte del 118, che ha soccorso un uomo colpito da un arresto cardiaco. Il 70enne si trovava in strada in via Imera per gettare la spazzatura quando è sceso dalla macchina e si è accasciato a terra privo di sensi. Le persone presenti hanno subito chiamato i soccorsi arrivati con un'ambulanza medicalizzata, confermando l'arresto cardiaco e praticando per 40 minuti le manovre di rianimazione fino a quando l’uomo si è ripreso ed è stato trasportato in pronto soccorso di Pescara.