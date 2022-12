Evade dai domiciliari e viene trovato in possesso di 150 grammi di droga: arrestato dai carabinieri di Popoli

Avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione di Popoli dove stava scontando i domiciliari, ma è stato visto in strada mentre chiacchierava tranquillamente con altre persone. Riconosciuto dai carabinieri l'uomo è stato fermato e portato in caserma per i controlli di rito. Controlli che avrebbero consentito di accertare che fosse noto negli ambienti di spaccio di sostanze stupefacenti

Di qui la perquisizione domiciliari che ha permesso di rinvenire nella cucina circa 20 grammi di hashish, più altri 130 grammi di marijuana trovati nella tasca di una giacca che si trovava nella camera da letto. Droga accuratamente chiusa in una busta di cellophane.

Per l'uomo è quindi scattato l'arresto. Si trova ora nel carcere di Pescara dove nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida.