Traffico di droga, sgominata organizzazione internazionale: arresti anche a Pescara

Sgominata un'organizzazione internazionale dedita al traffico di droga, coinvolta anche Pescara nell'operazione dei carabinieri messa in atto nella mattinata di martedì 2 luglio.

Come riporta l'AdnKronos, i carabinieri del Ros hanno sgominata un'organizzazione internazionale per la produzione e il traffico di droga.

Coadiuvati dai Comandi provinciali di Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia e Perugia e in coordinamento con il Landeskriminalamt del Nord Reno – Westfalia (Germania), l’Udyco Central della Policia Nacional (Spagna), la Police Judiciaire Fédérale di Mons (Belgio) e il dipartimento anti-narcotici della polizia nazionale dell’Ucraina, stanno dando esecuzione a 14 misure cautelari, in province italiane e all’estero, emesse dai Gip dei tribunali dell’Aquila e Teramo, su richiesta rispettivamente della Dda di L’Aquila e della Procura ordinaria di Teramo.

A vario titolo sarebbero responsabili di ''produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” e “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, operante nel territorio nazionale, in Germania e in Spagna, con ulteriori contatti in Belgio e in Ucraina. L’attività in corso è il risultato di complesse e prolungate investigazioni del Ros, coordinate dalla Dda dell’Aquila, a seguito delle quali è stata documentata l’esistenza di una struttura organizzata dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, disvelando, altresì, le modalità di approvvigionamento del narcotico che giungeva in Italia, dalla Spagna.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata odierna.