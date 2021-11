Dodici arresti nell'Ascolano per traffico di droga: coinvolta anche Pescara

La questura di Ascoli Piceno e il commissariato di San Benedetto del Tronto hanno sgominato un'organizzazione criminale composta prevalentemente da cittadini albanesi, che gestiva un fiorente traffico di stupefacenti come cocaina, marijuana e hascisc venduta a clan di etnia rom delle province di Teramo, Pescara, Chieti, Roma e Napoli. Sono state eseguite 12 misure cautelari per cittadini stranieri e italiani. Come riporta Ansa l'operazione è stata condotta nelle prime ore di oggi, a conclusione di una complessa attività investigativa. Nei confronti delle 12 persone, a carico delle quali sono state seguite le misure per gravi indizi di colpevolezza. I dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO