Sei arresti in Abruzzo per un tentato omicidio all'esterno di un night club

Sono in totale 6 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dai carabinieri di Teramo, con il supporto del nucleo elicotteri dei carabinieri di Pescara e le unità cinofile del nucleo cinofili di Chieti.

Come riporta l'agenzia LaPresse, gli arresti sono eseguiti nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno e sono legati al grave ferimento di un uomo avvenuto ad agosto scorso nel piazzale esterno di un night club di Martinsicuro.

Durante le perquisizioni di stamane, a casa di uno degli arrestati, in provincia di Ascoli Piceno, sarebbero stati rinvenuti un fucile a canne mozze, con matricola abrasa, 2 pistole una delle quali con matricola abrasa e 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L'accusa mossa nei confronti dei 6 è di tentato omicidio, le indagini sono state coordinate dal procuratore della Repubblica del tribunale di Teramo, Ettore Picardi. I fatti risalgono alla notte del 2 agosto quando nel piazzale esterno del locale notturno, alle ore 4, i militari sono intervenuti su richiesta d'intervento del titolare del locale per un cliente aggredito. Di fatto, per un litigio scaturito, a quanto pare, per futili motivi 6 persone avevano massacrato di botte un uomo. Si tratta di un 40enne picchiato brutalmente e colpito anche con delle sedie trovate sul posto. Gli aggressori erano fuggiti appena prima dell'arrivo della pattuglia dei carabinieri. A causa del pestaggio, la vittima era stata ricoverata in ospedale con lesioni alla testa che avrebbero potuto portare alla sua morte, la prognosi è stata di 90 giorni per l'aggredito. Dalle indagini dei carabinieri di Martinsicuro è stata ricostruita l'esatta dinamica dell'aggressione che avrebbe permesso di identificare "compiutamente", attraverso testimonianze, esame dei video degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, acquisizione dei tabulati telefonici e documenti medici, le 6 persone oggi arrestate, già note alle forze dell'ordine per pregiudizi penali. Durante le perquisizioni dei carabinieri stamane a San Benedetto del Tronto, in un terreno nella disponibilità di uno degli indagati, sono stati rinvenuti un fucile a canne mozze con matricola abrasa, 2 pistole con matricola abrasa e un involucro con 10 grammi di cocaina.